Vitória x Ituano: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (02/06) pela Série B do Brasileiro

As equipes Vitória x Ituano disputam nesta sexta-feira (02/06) a 10° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vitória x Ituano ao vivo?

A partida Vitória x Ituano poderá ser assistida pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Vitória x Ituano chegam para o jogo?

Vitória lidera a Série B com 6 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 17 gols marcados e 6 gols sofridos. Nas últimas rodadas, o time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Ituano ocupa a 13° posição com 3 vitórias, 1 empate, 5 gols marcados, 10 gols marcados e 11 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Prováveis Escalações

Vitória: sem informações. Técnico: Léo Condé.

Ituano: sem informações. Técnico: Marcinho.

FICHA TÉCNICA

Vitória x Ituano

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA)

Data/Horário: 02 de junho de 2023, 21h30