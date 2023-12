Vitória-BA recebe proposta multimilionária para colocar site de acompanhantes no nome do clube

O Vitória-BA, atual campeão da Série B, está avaliando uma proposta inusitada que pode render até R$ 200 milhões ao clube nos próximos dez anos. Um site de acompanhantes, já patrocinador da equipe, sugeriu que o Rubro-Negro seja renomeado para "Fatal Model Vitória". Além disso, a empresa manifestou interesse nos naming rights do Barradão, oferecendo R$ 100 milhões. A empresa também é patrocinadora do Paysandu no Pará.

Em coletiva, Fábio Mota, presidente do Vitória, esclareceu que a proposta está sendo submetida a uma enquete entre os sócios do clube. Mota enfatizou que a decisão final não dependerá exclusivamente do resultado da enquete, sendo necessário o aval do Conselho Deliberativo e aprovação em uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE).

"Apenas uma enquete. Ninguém está aqui para vender o nome do Vitória. Quando o Vitória recebe uma proposta como essa, você tem a obrigação de tornar pública, de ouvir as pessoas. Estamos simplesmente fazendo uma enquete para ouvir o que o torcedor acha disso", afirmou o gestor.

A empresa de acompanhantes oferece duas opções:

R$ 100 milhões pelo naming rights do Barradão, que seria rebatizado como "Fatal Model Arena Barradão" R$ 200 milhões para a mudança do nome do clube para "Fatal Model Esporte Clube Vitória".

A proposta tem validade de dez anos, sendo exclusiva, ou seja, se aceita, a empresa não investirá nos naming rights do estádio.

"Se o torcedor aceitar, o nome do clube deixa de existir. É uma ou outra. São R$ 100 milhões para naming rights ou R$ 200 milhões para o nome do clube. Eles não estão aqui propondo R$ 300 milhões. Se for aprovada a segunda opção, é de forma ativa. Eu não tenho poder de fazer isso. Tem que ter discussão no Conselho, na AGE. É uma decisão além do presidente. A decisão que está ao poder do Conselho Diretoria é a venda do naming rights. Se for aprovada, vamos mandar para os órgãos internos do clube. Ninguém é dono do clube. Temos uma Associação com 33.222 sócios. O que estamos fazendo é apenas uma enquete que não é vinculativa ao que vai acontecer", concluiu Fábio Mota.