Vila Sorriso recebe mais um Re-Pa do Raxado Futebol Clube, de Icoaraci; saiba mais

O Raxado Futebol Clube, time de pelada de Icoaraci, que reúne amigos e simpatizantes, realiza neste domingo (29), o tradicional Re-Pa – ainda alusivo ao ano de 2022 –, no Sítio da Majonave em Outeiro, às 9h.

O evento começou com os festejos e entregas dos materiais ainda na sexta-feira (27), com uma carreata pelas ruas da Vila Sorriso. O jogo é esperado com muitas expectativas e com direito a uniformes, bandeiras e plateia formada pelos seus familiares, amigos e comunidade em geral. Os associados entram em campo defendendo a camisa de seu time de coração, sendo que o Remo tem a vantagem: cinco vitórias contra duas do Paysandu. Soma-se mais quatro empates.

Após o embate, os boleiros partem para o principal ponto da festa, a confraternização que ocorre na área de lazer do Sítio, com a Banda Bandoleiros e o pagode do Caricato e DJs.

Raxado

O Raxado Futebol Clube existe há 12 anos e nasceu de um grupo de boleiros e amigos. Hoje é considerado como uma grande equipe peladeira.

O Remo vai contar no Re-Pa com Nil, Kakazinho, Dudu, Alan, Cleber, Kaká, Kledson, Rubilota, Tom, Gemaque, Berthinar, Herman, Dudu, Sá , Glen, Papinha, Jorge Fernando, Regi e Tchaca.

Paysandu terá Júnior Mala, Durval, Manoel Bruno, Raí, Dilé, Felipe Doido, Rômulo Pipoca, Milton Costa, Matheus, Salim, Rato, Jean Apolo, Kleberson, Pitbull, Fabricio, Celso, Play boy, Gadelha, Luan, Nelson, Alan, Diego, Rui e Juninho.