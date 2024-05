Vila Nova x Novorizontino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/05) pela Série B

Vila Nova x Novorizontino disputam hoje, terça-feira (14/05), a 5° rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vila Nova x Novorizontino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Brasil, pelo Premiere e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Vila Nova e Novorizontino já acumulam 2 vitórias e 2 derrotas pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Vila Nova marcou 4 gols e sofreu 5 desses. Já Novorizontino marcou 5 gols e teve sua defesa vazada 7 vezes.

Vila Nova x Novorizontino: prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Júnior; João Vitor, Ruan Santos, Anderson Conceição e Eric; Ralf, Cristiano, Igor Henrique e Luciano Naninho; Alesson e Henrique Almeida. Técnico: Márcio Fernandes.

Novorizontino: Jordi; Luisão, Rafael Donato (Patrick) e Renato Palm; Rodrigo Soares, Geovane, Marlon e Danilo Barcelos; Waguininho, Lucca (Rodolfo) e Paulo Vitor. Técnico: Eduardo Baptista.

FICHA TÉCNICA

Vila Nova x Novorizontino

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 14 de maio de 2024, 19h