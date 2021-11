VÍDEO: Atacante do Palmeiras provoca Carol Portaluppi por planos antecipados para o Mundial

Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Essa é a frase que mais representa a relação entre Carol Portaluppi e Palmeiras. Antes da final da Libertadores, a filha do ex-treinador do Flamengo, Renato Gaúcho, declarou estar fazendo a programação antecipada para o Mundial de Clubes. Nesta terça-feira, foi a vez de Dudu provocar a influenciadora.

- Falaram que já era campeão. Vou até falar para a filha do ex-treinador... Ela disse que estava com as coisas do Mundial todas compradas. Se quiser vender pra mim mais barato, eu pago - rebateu o campeão da Libertadores.

- Acho que o pessoal já está pensando na final. Já está com o título na cabeça. Eu já estou pensando em Mundial. Já estou até fazendo minha programação... - afirmou Carol Portaluppi.

O vídeo das aspas de Portaluppi chegou até o elenco do Palmeiras. Via Twitter, o volante Felipe Melo curtiu um tweet em que foi marcado pelo jornalista Caiã Messina, no qual ele sugere que o clube deveria se utilizar da declaração como motivação para a decisão.

No último sábado, o Palmeiras bateu o Flamengo por 2 a 1, no Estádio Centenário, em Montevidéu, e faturou o tricampeonato da Libertadores.