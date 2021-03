No jogo de estreia do Carioca, o Flamengo, com uma equipe alternativa e comandado por Maurício Souza (do sub-20), venceu o Nova Iguaçu com um golaço de Max, por 1 a 0, no Maracanã, nesta terça-feira. O meia, em sua estreia pelos profissionais, entrou no segundo tempo para decidir com a sua marca já aos 48 minutos do segundo tempo. Assista ao gol acima.

+ Veja e simule a tabela do Carioca O Flamengo passa a somar três pontos. A próxima partida do time de Mauricinho será neste sábado, às 18h, contra o Macaé. Em tempo: Rogério Ceni e o grupo principal só retornarão às atividades no dia 15.