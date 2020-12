Vida ou morte: Tuna joga pela vitória por dois gols para seguir na segundinha

Com dificuldades na Segunda Divisão Paraense desde 2014, a Tuna Luso vive o perigo de ser eliminada da competição por mais uma temporada. Neste domingo (6), a Lusa, bicampeã brasileira, decide o futuro na segundinha, diante do Sporting Fonte Nova, no estádio do Souza, a partir das 9h30, em jogo de volta do grupo B2.

A Tuna já entra em campo na desvantagem de dois gols por conta da derrota em partida realizada na quarta-feira (2) em Outeiro. Para sair da situação difícil, os tunantes precisam vencer por três gols ou mesmo devolver o placar para levar a decisão às cobranças de penalidades.

Missão difícil, mas não impossível, como frisou o técnico Robson Melo analisando toda a partida. “Em Outeiro foi um jogo pegado. Tivemos nossas chances e não aproveitamos. Eles [Fonte Nova] souberam aproveitar as oportunidades. Temos condições e capacidade para virar o jogo”, contou.

Em sua primeira jornada no futebol profissional, o Sporting Fonte Nova vem despontando como ótimo calouro. Foi segundo colocado no grupo B4 sem sofrer nenhuma derrota e segue invicto no certame. Joga pelo empate ou por uma derrota por um gol que vai em frente. O técnico John Fabricio está confiante na classificação do Arara Azul por contar com o mesmo time do jogo anterior.

O lateral Edinaldo, 32 anos, revelado pelo Clube do Remo, hoje jogando no meio-campo, é um dos destaques do Arara Azul, time com sede em Benevides e tem como presidente Flávio Goiano, ex-jogador de Paysandu, Tuna e Clube do Remo, hoje empresário de futebol.

Tuna Luso x Sporting Fonte Nova

Tuna Luso – Jader; Daelson, Fernando, Renan e Alexandre Pinho; Paulinho Curuá, Kauê, Wellington Pará e Lukinha; Pedrinho e Paulo Rangel.

Técnico – Robson Melo

Sporting Fonte Nova - Gerson; Vinicius, Ryan, Ismael e Neto; Rodrigo Castanhal, Luiz Paulo, Edinaldo e Ângelo; Arian e Leonardo.

Técnico – John Fabrício

Campeonato Paraense Segunda Divisão- 2020

Local: Estádio Francisco Vasques [Souza]

Hora: 9h30

Árbitro: Joelson Silva Santos

Assistentes: Rafael Ferreira Vieira e Hélio Araújo Neves

4º Árbitro: Fábio Ferreira Amaral