Vênus apresenta elenco para a Segundinha do Campeonato Paraense

Na última segunda-feira (13) o Vênus apresentou comissão técnica e atletas para a disputa da Segundinha do Parazão, que começa no mês de outubro. A apresentação aconteceu na sede do Lions Clube, na cidade de Abaetetuba.

Foi apresentado parte do plantel, entre eles alguns dos cinco atletas acima de 23 anos permitidos pelo regulamento do torneio. A reportagem de O Liberal adiantado que entre estaria o zagueiro Igor João, que tem passagens por Remo e Bragantino-PA, e o treinador Agnaldo de Jesus, mais conhecido como 'Seu Boneco', já haviam fechado com o clube.

“Tive convites de outros clubes, mas escolhi o Vênus pela seriedade da diretoria e o calor do povo abaetetubense, que respira futebol. Todos no plantel terão chances de jogar e mostrar o potencial. Quem ficar vai ter o compromisso de ser Vênus 24 horas: almoçar Vênus, dormir Vênus, acordar Vênus e subir com o Vênus”, disse o técnico em seu discurso para os jogadores.

A grande novidade da apresentação foi o atacante Abeny, natural de Abaetetuba, que possui passagens por Tuna Luso e Grêmio de Osasco-SP.

Vênus estreia no dia 17 de Outubro, ainda sem adversário definido. A equipe iniciará seus treinos nesta semana.