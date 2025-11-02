Vasco x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/11) pelo Brasileirão

Vasco da Gama x São Paulo disputam hoje, domingo (02/11), uma partida pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 20h30 (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vasco x São Paulo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere e pela CazéTV, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Vasco acumula no Brasileirão um total de 42 pontos, 12 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 49 gols marcados e 41 gols sofridos. O time está em uma sequência de 4 vitórias pelo Campeonato Brasileiro.

Já o São Paulo soma 41 pontos, 11 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, 33 gols marcados e 33 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas do Brasileirão.

VEJA MAIS

Vasco x São Paulo: prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Ferraresi (Sabino); Maílton, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Lucas e Tapia. Técnico: Hernán Crespo.

FICHA TÉCNICA

Vasco da Gama x São Paulo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 02 de novembro de 2025, 20h30