Vasco x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/11) pelo Brasileirão Vasco da Gama e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 02.11.25 19h30 O Vasco soma só 1 ponto a mais que o São Paulo no Brasileirão (Matheus Lima/ Vasco) Vasco da Gama x São Paulo disputam hoje, domingo (02/11), uma partida pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 20h30 (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Vasco x São Paulo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere e pela CazéTV, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Vasco acumula no Brasileirão um total de 42 pontos, 12 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 49 gols marcados e 41 gols sofridos. O time está em uma sequência de 4 vitórias pelo Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo soma 41 pontos, 11 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, 33 gols marcados e 33 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas do Brasileirão. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (02/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Vasco x São Paulo: prováveis escalações Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan. Técnico: Fernando Diniz. São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Ferraresi (Sabino); Maílton, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Lucas e Tapia. Técnico: Hernán Crespo. FICHA TÉCNICA Vasco da Gama x São Paulo Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 02 de novembro de 2025, 20h30