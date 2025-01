Vasco x Madureira: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/01) pelo Campeonato Carioca

Vasco da Gama x Madureira disputam hoje, quinta-feira (23/01), a 4° rodada do Campeonato Carioca. O jogo ocorre às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vasco x Madureira ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Band, pelo Premiere e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Vasco passou por um empate sem gols com o Bangu e dois empates de 1 a 1 com o Nova Iguaçu e a Boavista.

Já a Madureira venceu o Volta Redonda por 2 a 0, empatou com o Flamengo por 1 a 1 e perdeu para a Portuguesa-RJ por 2 a 1.

VEJA MAIS

Vasco x Madureira: prováveis escalações

Portuguesa: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Tchê Tchê, Jair, Paulinho e Philippe Coutinho; Dimitri Payet e Vegetti.

Fluminense: Mota; Celsinho, Arthur, Marcão e Evandro; Wallace, Wagninho, Marquinho Carioca, Marcinho, Renato Henrique e Minho.

FICHA TÉCNICA

Vasco da Gama x Madureira

Campeonato Carioca

Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 23 de janeiro de 2025, 21h30