Portuguesa x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/01) pelo Carioca

Portuguesa-RJ x Fluminense disputam hoje, quinta-feira (23/01), a 4° rodada do Campeonato Carioca. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Portuguesa RJ x Fluminense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Portuguesa já soma no Cariocão 2025 uma vitória de 1 a 0 sobre o Bangu, uma derrota de 2 a 0 para o Botafogo e uma vitória de 2 a 1 sobre o Madureira.

Fluminense passou por um empate sem gols com Sampaio Corrêa, uma derrota de 1 a 0 para o Volta Redonda e um empate de 1 a 1 com o Maricá.

VEJA MAIS

Portuguesa x Fluminense: prováveis escalações

Portuguesa: Bruno; Lucas Mota, Thomás Kayck, Ian Carlo, Iran, Marcus Vinícius; Wellington Cézar, Romarinho, Anderson Rosa; Joãozinho, Hélio Paraíba. Técnico: Evaristo Piza.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel (Freytes), Thiago Santos e Fuentes; Bernal, Hércules (Martinelli) e Lima (Isaque); Riquelme, Keno e Kauã Elias (Lelê). Técnico: Mano Menezes.

FICHA TÉCNICA

Portuguesa RJ x Fluminense

Campeonato Carioca

Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 23 de janeiro de 2025, 21h30