Vasco x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (19/10) pela Copa do Brasil

Vasco x Atlético-MG disputam hoje, sábado (19/10), a volta da semifinal da Copa do Brasil. O jogo começa às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Vasco x Atlético MG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na terceira rodada, Atlético-MG superou Sport Recife após vitória de 2 a 0 e derrota de 1 a 0. Em seguida, o time eliminou CRB, com um empate de 2 a 2 e uma vitória de 3 a 0; e São Paulo, com vitória de 1 a 0 e empate sem gols.

Já o Vasco eliminou Fortaleza nos pênaltis após empates de 0 a 0 e 3 a 3. Nas etapas seguintes, a equipe superou Atlético GO, após empate de 1 a 1 e vitória de 1 a 0; e Athletico-PR nos pênaltis, após vitória de 2 a 1 e derrota de 2 a 1.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Atlético Mineiro por 2 a 1.

Vasco x Atlético MG: prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, João Victor e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Payet (Rayan) e Coutinho; Emerson Rodríguez e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Atlético Mineiro: Everson; Saravia, Lyanco, Alonso e Arana (Rubens); Otávio, Alan Franco e Scarpa; Palacios (Alisson), Hulk e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito.

FICHA TÉCNICA

Vasco x Atlético-MG

Copa do Brasil

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 19 de outubro de 2024, 18h30