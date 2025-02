Vasco vai comandar o Botafogo? John Textor define quem será o novo treinador do Glorioso

Após um mês e meio de busca, o Botafogo finalmente definiu seu novo treinador. O português Vasco Matos, de 44 anos, atual técnico do Santa Clara, será o sucessor de Artur Jorge no comando do time carioca. O anúncio oficial depende apenas da resolução de trâmites burocráticos.

O proprietário da SAF alvinegra, John Textor, já comunicou ao Santa Clara que irá pagar a multa rescisória de 1 milhão de euros (R$ 5,9 milhões na cotação atual) para liberar o treinador, que tem conduzido o modesto clube português a uma surpreendente campanha na primeira divisão, ocupando a quinta posição mesmo com um dos menores orçamentos da liga.

VEJA MAIS

Matos assinará contrato com o Botafogo até o fim de 2026 e contará com uma comissão técnica composta por cinco profissionais de sua confiança. Com sua chegada, Cláudio Caçapa, atual treinador interino, será efetivado como auxiliar técnico permanente do clube.

O Botafogo estava sem treinador desde 3 de janeiro, quando Artur Jorge deixou o comando da equipe para assumir o Al Rayyan, do Catar. Agora, o clube carioca aposta em Vasco Matos para dar continuidade ao projeto que levou o time aos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.