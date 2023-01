Vascaíno viaja para velório de Dinamite e encontra irmão na casa de vidro do BBB; vídeo

Uma história curiosa envolvendo o psiquiatra Manoel Vicente, um dos quatro integrantes da casa de vidro do BBB 23, surgiu nesta terça-feira (10). O irmão de Manoel, Evandro, que é vascaíno, foi ao Rio de Janeiro para o velório de Roberto Dinamite. Foi quando descobriu a participação do irmão no reality show.

Evandro recebeu a notícia enquanto estava no carro (Leonardo Ribeiro)

Ambos são de Cuiabá, capital do Mato Grosso, e Evandro aproveitou as férias para prestar homenagem ao maior ídolo da história do Vasco. Foi então que foi surpreendido nesta terça com várias mensagens e ligações informando que o irmão dele estava confinado em um shopping do Rio.

"Eu vim ao velório do Dinamite, estava de férias no Rio, aí me ligaram e vim (visitar o irmão na casa de vidro). Estava no carro, todo mundo me ligando, e eu vim correndo ao shopping. Desculpe, estou ainda sem reação", contou Evandro ao jornal 'Extra'.

Vale lembrar, o psiquiatra Manoel Vicente tem como concorrentes na casa de vidro Paula, Giovanna e Gabriel. Uma votação popular decide quem serão os dois que participarão do reality show. O BBB 23 começa no dia 16 de janeiro.