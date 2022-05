Universidad Católica (CHI) x Talleres: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (24/5) pela Libertadores

As equipes Universidad Católica x Talleres entram em campo às 21h30 (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (24/05), para disputar a 6° rodada da Copa Libertadores da América. A partida será realizada no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, Chile. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalação de hoje pela Libertadores]]

Onde assistir Universidad Católica-CHI x Talleres ao vivo?

A partida Universidad Católica x Talleres pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 4 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Universidad Católica (CHI) x Talleres chegam para o jogo?

Universidad Católica está na 3° posição do Grupo H da Libertadores e soma 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 5 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já Talleres é o vice-líder do mesmo grupo e detém 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 5 gols marcados e 5 gols sofridos.

No dia 6 de abril, Talleres venceu a Universidad por 1 a 0.

Prováveis escalações

Universidad Católica-CHI: Sebastián Pérez; Aaron Astudillo, Tomás Asta-Buruaga, Nehuén Paz, Alfonso Parot; Ignacio Saavedra, Felipe Gutiérrez; Fabián Orellana; José Pedro Fuenzalida, Fernando Zampedri e Cristián Cuevas. Técnico: Ariel Holan.

Talleres: Guido Herrera; Matías Catalán, Ramiro González, Rafael Pérez, Enzo Díaz; Juan Méndez, Rodrigo Villagra; Héctor Fértoli, Matías Esquivel, Ángelo Martino; Federico Girotti. Técnico: Pedro Caixinha.

Ficha técnica - Universidad Católica do Chile x Talleres

Copa Libertadores da América

Local: Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, Chile

Data/horário: 24 de maio de 2022, às 21h30