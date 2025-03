United x Fulham: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (02/03) pela Copa da Inglaterra

Manchester United x Fulham disputam hoje, domingo (02/03), a quinta rodada da Copa da Inglaterra. O jogo será realizado às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Old Trafford, em Manchester, Reino Unido. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir United x Fulham ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na Premier League, o Fulham soma 42 pontos, 11 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 40 gols marcados e 36 gols sofridos.

Já o Manchester United acumula 33 pontos, 9 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 33 gols marcados e 39 gols sofridos.

United x Fulham : prováveis escalações

Manchester United: Onana; De Ligt, Maguire e Lindelof; Dorgu, Ugarte, Bruno Fernandes e Dalot; Zirkzee, Garnacho e Hojlund. Técnico: Ruben Amorim.

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey e Robinson; Berge, Lukic e Andreas Pereira; Adama Traoré, Iwobi e Rodrigo Muniz. Técnico: Marco Silva.

FICHA TÉCNICA

Manchester United x Fulham

Copa da Inglaterra

Local: Estádio Old Trafford, em Manchester, Reino Unido

Data/Horário: 02 de março de 2025, 13h30