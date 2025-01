Único paraense 'vivo' na Copinha, Carajás enfrenta o Ituano nesta quarta-feira (8)

Ituano e Carajás se enfrentam nesta quarta-feira (8), em duelo válido pela da Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 16h45 (Brasília), no Estádio Municipal de Santana de Parnaíba. O duelo é importante para ambos e vale vaga na próxima fase da competição.

O grupo 25 da Copinha vive uma situação inusitada. Os quatro times estão literalmente empatados. Os dois jogos da primeira rodada, Carajás x Fortaleza e Ituano x São Bento, terminaram no placar de 2 a 2, ou seja, o empate se dá pela pontuação, número de gols marcados, sofridos e saldo.

Diante disso, o Carajás tem a chance de avançar sobre os demais, em caso de vitória sobre o Ituano. Para tanto, o time comandado pelo técnico Alan Bahia deve ir com força total, incluindo Higor e Kafuringa, os dois que marcaram contra o Fortaleza. Depois do Ituano, o Carajás enfrenta o São Bento no próximo sábado (11).

Já o Ituano, após a estreia sem vitória, também mira o próximo compromisso pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, contando bastante com a experiência do técnico Chico Elias.

Chico tem uma trajetória positiva no time do interior de São Paulo. Ele comandou a equipe no torneio Sub-20 neste ano, levando o time às oitavas de final. Em seguida, comandou o elenco no Campeonato Paulista da categoria e também no Sub-15, com uma histórica campanha de semifinal. Para este jogo, o treinador terá o time completo para alcançar a primeira vitória na competição.