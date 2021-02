'União Flasco': torcedores do Flamengo vão às redes para torcer por vitória do Vasco nesta rodada

O Flamengo pode assumir a liderança do Brasileirão nesta rodada, mas para isso precisa que o Vasco da Gama faça uma boa atuação contra o Internacional e, de preferência, vença os Colorados para que os Rubro-negros peguem a ponta da tabela até com um empate. Para apoiar o Cruz-Maltino, alguns torcedores do Fla foram às redes sociais pedindo a "União Flasco", meme que ficou famoso em meados de 2020.

- Unidos por um bem maior. União Flasco vive! - disse um torcedor rubro-negro.

- "Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, a Cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heroico português, Flamengo sem eu hei de ser". União Flasco vive e reinará neste domingo - disse outro torcedor que juntou os hinos de Flamengo e Vasco.

- União Flasco nunca foi tão real. Bom dia Flascaínos - disse outro internauta.

Veja abaixo os tuítes originais da "União Flasco".

Flamengo e Vasco jogam neste domingo às 16h contra Corinthians e Internacional, respectivamente, pela 36ª rodada do Brasileirão. Os Rubro-negros voltam a contar com o zagueiro Rodrigo Caio, que se recuperou de uma lesão muscular.