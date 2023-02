Tuna Luso e Água de Marabá fazem o "Clássico dos ares" pela segunda rodada do Parazão; veja

O Campeonato Paraense mal começou e já tem clássico programado para este final de semana. Tuna Luso e Águia de Marabá se enfrentam a partir das 10 horas deste sábado (10), no estádio Francisco Vasques, o Souza. O duelo é válido pela segunda rodada do certame.

Em campo, as duas Águias medem forças, num confronto que, até o momento, tem como destaque a atuação dos dois arqueiros. De um lado, Jader segue firme na trave cruzmaltina, tendo sido bastante útil no empate contra o Castanhal, na primeira rodada. O goleiro tunante fez boas defesas e teve bom senso de posição, mas acabou enganado pelo gramado ruim da Arena Crocodilo, a casa do Itupiranga, e cedeu um gol ao adversário, no empate em 1 a 1.

Do outro lado, Axel Lopes também acompanha a crescente técnica, depois de uma passagem recente pelo Parauapebas. Aos 30 anos, o goleiro é a referência do time, que tem no comando técnico Mathaus Sodré. No primeiro jogo oficial, o Águia conseguiu um ponto precioso fora de casa ao empatar, também por 1 a 1, com o Castanhal.

O único desfalque do time é o volante Da Silva, que foi expulso na estreia após aplicar um carrinho violento em Cássio, do Japiim. Já os tunantes contam com força total para o duelo, que pode deixar o time em uma posição mais confortável no grupo C do Parazão, onde segue com um ponto e a segunda posição.

Ficha técnica

Local: estádio Francisco Vasques, o Souza

Hora: 10h

Árbitro: Andrey da Silva e Silva

Assistentes: Helcio Araújo Neves e Rodrigo Silva da Silva

Tuna Luso: Jader; Edson, Dedé, David, Alysson; Felipe, Welthon, Jair, Wallacer; Kennedy e Garagau.

Técnico: Josué Teixeira

Águia de Marabá: Axel; Bruno Limão, David, Rodrigo, João Pabllo; Castro, Balão Marabá, Wander, Adauto; Jheimy e Luan.

Técnico: Mathaus Sodré