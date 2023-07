Tuna inicia venda de ingressos para jogo contra o São Francisco-RR, pela Série D

A Tuna Luso iniciou a venda de ingressos para a partida contra o São Francisco-RR, pela 12ª rodada da Série D do Brasileirão. A partida ocorre neste domingo (9), às 15h, no estádio do Souza, em Belém.

Segundo a diretoria da Lusa, os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente, ou no dia do jogo, na Sede Social da Tuna Luso, que fica na avenida Almirante Barroso, ao lado do estádio do Souza. As entradas custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). O clube reforça que, para compra de ingressos de meia-entrada, é necessário que seja apresentado documento com foto e carteira que comprove a necessidade do benefício.

VEJA MAIS

A Tuna vive bom momento na Série D do Brasileirão. Praticamente classificada à próxima fase da competição, a Águia Guerreira está na segunda colocação do Grupo A1 da Quarta Divisão, com 22 pontos ganhos em 11 jogos.

Quem está com uma boa expectativa para o jogo contra o São Francisco-RR é o zagueiro Marlon. Nesta quinta-feira (6) o defensor disse que a Tuna tem boas condições de sair de campo matematicamente classificada no final de semana.

"A expectativa é a melhor possível. A gente sabe que vai ter um jogo muito difícil, mas a equipe tá bem focada para que a gente possa fazer uma grande partida no domingo. Sabemos que eles (São Francisco-RR) não vem bem e temos que tomar cuidado para não sermos surpreendidos", disse.