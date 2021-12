Tuna confirma a contratação do atacante Fidélis, ex-Castanhal e Esmac

Conforme adiantado por OLiberal.com, a Tuna anunciou nesta sexta-feira (10) a contratação do atacante Fidélis, de 33 anos, ex-Castanhal, para a temporada 2022. O jogador vai compor o elenco da Águia que vai disputar o Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil e Série D no ano que vem.

Fidélis sabe bem como é jogar o Parazão. Ele atuou em Paragominas, São Francisco, Carajás, Independente de Tucuruí, Bragantino, Castanhal e, seu último clube, foi a Esmac, pela Segundinha, onde marcou seis gols em seis jogos. Ele também jogou na Suíça, Turquia e na África do Sul e nos times brasileiros: Rio Branco-RJ, Itaboraí-RJ, Imperial-RJ, Sinop-MT e Ypiranga-AP.

Além de Fidélis, a Tuna anunciou a contratação do volante Kauê Lima e do lateral/ zagueiro Edinaldo. A Tuna está no grupo