Tuna anuncia mais três contratações para a temporada 2022

A Tuna Luso anunciou mais três contratações para a temporada 2022. São eles: o lateral Alexandre Pinho, o volante Kaique Lima e o volante Alysson Barros.

Com 28 anos e natural de Marabá (PA), Kaique Lima jogou neste ano no Itupiranga, onde fez 10 partidas, e no Grêmio Atlético Sampaio (GAS) de Roraima, onde jogou seis vezes e marcou um gol.

Já Alexandre Pinho tem 27 anos e disputou o Parazão pela Tuna neste ano. Depois, jogou no Trem, GAS-RR e, por último, no Pedreia, onde disputou a Segundinha.

O volante Alysson Barros é outro que retona para Tuna. Neste ano, ele disputou o Parazão. Depois, jogou no Pedreira e ainda teve uma passagem pelo Imperatriz.

Os três se juntam ao volante Kauê Lima, zagueiro/lateral Edinaldo, atacante Fidélis e o lateral Léo Rosa. O treinador da Tuna em 2022 será Emerson Almeida.