Tottenham x Nice: qual o horário e as escalações do jogo amistoso de hoje (21/12)

As equipes Tottenham x Nice disputam nesta quarta-feira (21/11) um jogo amistoso. A partida ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Tottenham Hotspur, em Londres. Confira o horário e as escalações:

Onde assistir Tottenham x Nice?

A partida Tottenham x Nice não terá transmissão oficial no Brasil.

Como Tottenham x Nice chegam para o jogo?

Na Premier League, Tottenham está em 4° lugar e soma 9 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 31 gols marcados e 21 gols sofridos.

Já Nice ocupa a 9° posição da Ligue 1 com 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, além de 15 gols marcados e 17 gols sofridos.

Prováveis escalações

Tottenham: Austin; Tanganga, Sanchez, Lenglet; Spence, Skipp, White, Bissouma, Doherty; Kulusevski, Gil. Técnico: Antonio Conte.

Nice: Schmeichel; Atal, Todibo, Dante, Bard; Boudaoui, Thuram, Rosario, Brahimi; Pepe, Laborde. Técnico: Lucien Favre.

FICHA TÉCNICA

Tottenham x Nice

Copa da Liga Inglesa

Local: Estádio Tottenham Hotspur, em Londres

Data/Horário: 21 de dezembro de 2022, 16h