Torino x Cremonese: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (20/02) pelo Campeonato Italiano

As equipes Torino x Cremonese disputam nesta segunda-feira (20/02) a 23° rodada do Campeonato Italiano. O jogo inicia às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Turim. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Torino x Cremonese ao vivo?

A partida Torino x Cremonese pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Torino x Cremonese chegam para o jogo?

Torino está em 9° lugar no Campeonato Italiano com 8 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 22 gols marcados e 23 gols sofridos. Nas últimas rodadas, o time somou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já Cremonese é o lanterna da competição, ainda não obteve vitórias e acumula 8 empates e 14 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 15 gols marcados e 40 gols sofridos.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis escalações

Torino: Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty. Adopo, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. Treinador: Juric.

Cremonese: ​Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Aiwu; Sernicola, Benassi, Meité, Pickel, Valeri; Afena-Gyan, Ciofani. Treinador: Ballardini.

FICHA TÉCNICA

Torino x Cremonese

Campeonato Italiano

Local: Estádio Olímpico de Turim

Data/Horário: 20 de fevereiro de 2023, 16h45