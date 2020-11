Torcedores do Palmeiras se mobilizam por bandeira LGBTQIA+ no Allianz

Todos os palmeirenses devem estar representados no fim da tarde desta segunda-feira no Allianz Parque, onde ocorrerá o duelo entre Palmeiras e Atlético-MG, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um grupo com o total de 15 palmeirenses, que se mobilizou e defende a causa LGBTQIA+, pretende colocar uma bandeira no estádio de futebol.

– A gente está só começando um espaço. Acho que pode começar a ganhar corpo ou ter sentido quando essa união tiver algum efeito maior. Óbvio que sou grato ao Palmeiras por ter aprovado a bandeira e tomara que ela esteja lá, mas é só um começo. Ainda há um pessoal que não aceita, né? Mas nós estamos aqui, nós vamos falar de futebol e vamos torcer pelo Palmeiras – falou o engenheiro João Vitor, fundador da PorcoÍris, ao "ge".

A iniciativa PorcoÍris começou há um ano e quer fazer história no Palmeiras ao estampar um espaço da arena com a bandeira LGBTQIA+. A ação, que será definida pelo Palmeiras no dia do jogo, quer abraçar muito mais do que os 15 membros do grupo. O objetivo é expandir a causa, acolher e ratificar: o futebol tem espaço para todos.