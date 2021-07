Torcedores do Santa Cruz-PE depredam escritório do presidente, que renuncia; veja imagens

Após ter o escritório alvo de vandalismo por parte de torcedores, o vice-presidente do Santa Cruz, André Frutuoso, informou nesta quarta-feira (28) que não pretende voltar a gestão do clube. O membro da diretoria da equipe está afastado da função por 180 dias, por questões burocráticas.

O vice-presidente enviou um ofício ao Conselho Deliberativo e para ao presidente, Joaquim Bezerra, solicitando afastamento das atividades do clube. No documento, Frutuoso evita a palavra "renúncia", mas explica que pedirá afastamento.

Veja imagens:

Além disso, Frutuoso disse que registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil para que os vândalos sejam identificados.

Entenda o caso

O atentado ao escritório do vice-presidente foi registrado na última sexta-feira (23). De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, os agressores quebraram as vidraças do escritório e fugiram em seguida. O Santa Cruz, por meio de nota, repudiou a atitude dos vândalos.

O clima entre torcida e gestão do Santa Cruz segue ruim desde que a equipe foi eliminada no final do Pernambucano de 2021 para o Náutico. A situação foi agravada com a campanha da Cobra Coral no Brasileirão da Série C. No momento, o Santa Cruz ocupa a 10ª e última posição do Grupo A, com três pontos conquistados em 9 partidas. A equipe pernambucana é a única da chave que ainda não venceu na competição.