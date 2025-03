Torcedores do Deportes Iquique invadem campo para cobrar jogadores e partida é suspensa

A partida entre Deportes Iquique e Unión Española, válida pela Primeira Liga chilena, foi interrompida de forma inesperada após uma invasão de torcedores do time da casa no estádio Tierra de Campeones. O incidente ocorreu quando o Deportes Iquique estava perdendo por 4 a 0, aos 17 minutos do segundo tempo.

Os torcedores, com os rostos cobertos, entraram em campo carregando bandeiras e faixas, avançando até metade do gramado e confrontando os jogadores. A invasão causou um grande tumulto, levando a equipe do Unión Española a se retirar rapidamente para o vestiário.

O jogo ficou paralisado por um longo período enquanto as autoridades tentavam controlar a situação e retirar os invasores do gramado. Apesar dos esforços para restabelecer a ordem, o árbitro Reinerio Alvarado decidiu suspender a partida, alegando falta de segurança para prosseguir com o confronto.

Os gols do Unión Española foram marcados por Ignacio Jeraldino, Rodrigo Vásquez, Ariel Uribe e Pablo Aránguiz. Essa vitória, caso fosse confirmada, seria a primeira do time na atual temporada da Primeira Liga. No entanto, a suspensão do jogo deixa em aberto a questão sobre como o resultado será tratado oficialmente.