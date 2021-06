Torcedor que despencou de arquibancada em jogo da Eurocopa está em estado grave

Neste domingo, um torcedor inglês que acompanhava o confronto pela Eurocopa entre Inglaterra e Croácia despencou das arquibancadas de Wembley. Segundo o assessor do estádio de Londres, o homem foi levado ao hospital em estado grave.+ Confira a classificação da Eurocopa 2020!

- Podemos confirmar que um espectador caiu de uma arquibancada logo após o início da partida. O espectador foi atendido no local e posteriormente levado ao hospital em estado grave - disse o porta-voz.

A empresa que administra o Estádio de Wembley, subsidiada pela Federação Inglesa de Futebol (FA), prometeu, em conjunto com a UEFA, investigar o que causou o acidente.

Na revanche da semifinal da Copa do Mundo de 2018, a Inglaterra bateu a Croácia, por 1 a 0, na primeira rodada da Eurocopa, neste domingo. Na partida do Grupo D, o English Team jogou melhor e foi coroado com o gol de Raheem Sterling, no segundo tempo.