Torcedor do Bahia não aguenta deboche da esposa após derrota e pede separação; vídeo

As redes sociais foram tomadas por um vídeo que mostra a intensidade das emoções vividas por um torcedor do Bahia após a derrota do time para o América-MG, no último domingo (3). O registro mostra o tricolor visivelmente emocionado, enquanto sua esposa faz comentários provocativos sobre o resultado.

O vídeo, compartilhado inúmeras vezes, rapidamente viralizou, expondo a situação delicada do torcedor que não conseguiu conter as lágrimas diante do revés do Bahia. A esposa, por outro lado, optou por debochar do marido, aumentando a tensão no momento de fragilidade emocional.

A atmosfera de tristeza se transforma em revolta quando o torcedor, inconformado com a postura da esposa, fala até em separação. Nas redes sociais, o vídeo dividiu opiniões.

A última vaga do rebaixamento será conhecida nesta última rodada. Nesta quarta-feira (6), o Bahia recebe o Atlético-MG, na Fonte Nova, enquanto o Vasco encara o Bragantino, em São Januário, e o Santos medirá forças com o Fortaleza, na Vila Belmiro.