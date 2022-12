Torcedor de Belém que viralizou com símbolo de torcida do Vasco recebe vídeo de Romário

As redes sociais aproximam pessoas e no últimos dias, o jovem Pedro Heitor Maués da Gama Taveira, viralizou no Twitter, após sua mãe falar da foto do convite de formatura, em que Pedro aparece fazendo o símbolo da torcida “Força Jovem”, do Vasco da Gama-RJ. Angélica Moura fez um comentário sobre o símbolo, que o considera “horroroso”. A postagem viralizou e ganhou repercussão com comentários do streamer Casimiro Miguel, além do ator Fabio Porchart, mas foi além, e o jovem de Belém recebeu um vídeo do ídolo Romário, que vestiu a camisa vascaína por anos.

A publicação de Pedro da Gama chegou até o “Baixinho”, que atualmente é senador. Ele conversou com a filha do ex-jogador, Danielle Favatto, que enviou ao jovem. No vídeo, Romário deseja “paz, feliz natal e um beijo no coração”.

No Twitter, Pedro agradeceu ao ex-jogador e sua filha pelo vídeo, e citou Romário como ídolo do Vasco.

“Apenas isso. Nei sei o que dizer. E sim, Romário é ídolo pra car*** do Clube de Regatas Vasco da Gama. Obrigado de novo, Danielle Favatto e Romário”, escreveu, o jovem, que recebeu um boné e uma flâmula da torcida Força Jovem.

Também no Twitter, a mãe de Pedro publicou o vídeo e agradeceu a filha do “Baixinho”.

“Pedro, você venceu, você sabe que venceu! Obrigado por isso, Danielle Favatto”, publicou.