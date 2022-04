The Strongest x Libertad: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (07/4) pela Libertadores

As equipes The Strongest x Libertad entram em campo às 23h (horário de Brasília) de hoje, quinta-feira (07/04), para disputar a fase de grupos da Copa Libertadores da América. A partida acontecerá no Estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir The Strongest x Libertad ao vivo?

A partida The Strongest x Libertad pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 4, antiga Fox Sports; pela página de Facebook da Copa Libertadores; e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 23h (horário de Brasília).

Como The Strongest x Libertad chegam para o jogo?

The Strongest já disputou quatro partidas pelas Libertadores deste ano. Contra Plaza Colonia, conquistou uma derrota por 2 a 0 e uma vitória por 3 a 0. Já contra a Universidad Católica, o time empatou por 0 a 0 uma vez e então venceu por 2 a 1. Na Apertura do Campeonato Boliviano, a equipe terminou no 2° lugar do Grupo A e somou 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Libertad foi o líder da Apertura do Campeonato Paraguaio, onde somou 7 vitórias, 1 empate, 20 gols marcados e 5 gols sofridos.

Prováveis escalações

The Strongest: Vizcarra; Wayar, Castillo, Benegas, Aponte; Ursino, Saucedo, Amaral; Vaca, Triverio, Arrascaita. Técnico: Cristian Díaz.

Libertad: Martin Silva; Piris, Flores, Viera, Samudio; Enciso, Caballero, Riveros, Bogarín; Melgarejo, Santa Cruz. Técnico: Daniel Garnero.

Ficha técnica - The Strongest x Libertad

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia

Data/horário: 7 de abril de 2022, às 23h