The Strongest x Estudiantes: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pela Libertadores

The Strongest x Estudiantes disputam nesta quinta-feira (09/05) a 4° rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O jogo ocorrerá às 21h (horário de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia. Confira as formações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir The Strongest x Estudiantes ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, The Strongest passou por vitória de 2 a 0 sobre Grêmio, derrota de 2 a 1 para Estudiantes e empate sem gols com Huachipato.

Além de sua vitória sobre The Strongest, Estudiantes passou por empate de 1 a 1 com Huachipato e derrota de 1 a 0 para o Grêmio.

The Strongest x Estudiantes: prováveis escalações

The Strongest: Guillermo Viscarra; Marc Enoumba, Adrián Jusino e Daniel Lino; Álvaro Quiroga, Leonel López, Luciano Ursino, Rodrigo Ramallo e Jaime Arrascaita; Michael Ortega e Enrique Triverio. Técnico: Pablo Hernán Lavallén.

Estudiantes: Matías Mansilla; Eros Mancuso, Federico Fernández, Zaid Romero e Gastón Benedetti; Santiago Ascacibar, Enzo Pérez, José Sosa e Tiago Palácios; Edwin Cetré e Javier Correa. Técnico: Eduardo Domínguez.

FICHA TÉCNICA

The Strongest x Estudiantes

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia

Data/Horário: 09 de maio de 2024, 21h