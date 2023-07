Talleres x Unión de Santa Fé: onde assistir ao vivo e o jogo hoje (10/07) pelo Campeonato Argentino

Talleres x Unión de Santa Fé jogam hoje, segunda-feira (10/07) a 24ª rodada do Campeonato Argentino. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Talleres x Unión de Santa Fé ao vivo?

A partida Talleres x Unión de Santa Fé não é transmitida por tv aberta no Brasil, mas o amante do futebol hermano pode assistir ao vivo na Disney (ESPN / Star+), a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Talleres x Unión de Santa Fé chegam para o jogo?

Faltando apenas quatro rodadas para o encerramento da primeira fase do Campeonato Argentino, o Talleres mantém vivas suas esperanças de conquistar o título. Atualmente ocupando a segunda posição na tabela, a equipe está 10 pontos atrás do líder, River Plate, porém ainda possui 12 partidas em disputa. Sendo assim, o Talleres precisa que o primeiro colocado tropece para ter chances reais de se sagrar campeão.

Em sua última partida realizada no Estádio Olímpico Chateau Carreras, o Talleres enfrentou o Godoy Cruz em um jogo bastante equilibrado, que terminou empatado em 1x1. O atacante Michael Santos precisou de apenas 14 minutos para abrir o placar em favor do Talleres, enquanto o Godoy Cruz conseguiu o empate aos 83 minutos, com um gol marcado por Tadeo Allende.

Já em sua visita ao Estádio Eva Perón para enfrentar o Sarmiento, o Talleres conquistou uma vitória pelo placar mínimo de 1x0, como era esperado. O único gol da partida foi marcado por Diego Valoyes, aos seis minutos do primeiro tempo. O Sarmiento, por sua vez, tentou evitar a derrota, mas não conseguiu superar a defesa sólida dos visitantes.

Por outro lado, o Unión de Santa Fé se encontra em uma posição oposta à do seu adversário atual, ocupando o 25º lugar na tabela, com apenas 24 pontos conquistados. Em 23 rodadas disputadas, o time registrou cinco vitórias, nove empates e nove derrotas. Apesar do desempenho geral ruim, o el tate sofreu apenas uma derrota nos últimos oito jogos.

A única derrota nos últimos oito confrontos ocorreu contra o Atlético Tucumán, fora de casa, na 22ª rodada da Liga Profissional Argentina, com placar de 1x0. Apesar da derrota, o Unión teve 13 finalizações e controlou 57% da posse de bola, mas acertou o alvo apenas duas vezes. Por outro lado, o Atlético Tucumán marcou o gol da vitória aos 18 minutos, através de um pênalti convertido por Mateo Coronel.

No duelo contra o Boca Juniors em casa, o el tate teve uma excelente performance, porém não conseguiu encontrar as redes para garantir a vitória. O time manteve o controle da bola por 52% do tempo, realizou 21 finalizações, sendo seis delas no alvo. Apesar dos esforços, o placar final ficou em 0x0, sem gols marcados por nenhuma das equipes.

FICHA TÉCNICA - Talleres x Unión de Santa Fé

Estádio: Estádio Mario Alberto Kempes - Córdoba (ARG)

Data: 10.07.2023

Horário: 21h30

Prováveis Escalações - Talleres x Unión de Santa Fé

Talleres: Herrera; Benavidez, Catalan, Rodríguez e Portillo; Ortegoza, Villagra; Valoyes, Garro e Sosa; Santos.

Unión de Santa Fé: Moyano; Caledrón, Paz e Corvalan; Vera, Gordillo, Roldan e Zenon; Diale, Domina e Machuca.