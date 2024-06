Tailândia x Singapura: onde assistir e as escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa

Tailândia x Singapura disputam hoje, terça-feira (11/06), a 2° rodada das eliminatórias asiáticas da Copa do Mundo. O jogo será realizado às 09h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional Rajamangala, em Bangkok, Tailândia. Confira as escalações e onde assistir:

Onde assistir Tailândia x Singapura?

A partida não tem transmissão oficial no Brasil.

Como as equipes chegam para o jogo?

Ao longo da segunda rodada das eliminatórias asiáticas da Copa do Mundo, a Tailândia somou derrota de 2 a 1 para China, vitória de 3 a 1 sobre Singapura, derrota de 3 a 0 para Coreia do Sul e empate de 1 a 1 com a China.

Além de sua derrota para a Tailândia, Singapura acumula, na segunda rodada, derrota de 5 a 0 para Coreia do Sul, empate de 2 a 2 com China, derrota de 4 a 1 para a mesma equipe e errota de 7 a 0 para Coreia do Sul.

Tailândia x Singapura: prováveis escalações

Tailândia: Khammai; Bureerat, Dolah, Kaman e Bunmathan; Mueanta, Pomphun e Yooyen; Songkrasin, Chaided e Sarachart. Técnico: Masatada Ishii.

Singapura: Sunny; Mahler, Baharudin, R. Stewart e H. Stewart; Syahin, Harun, Shahiran e Ramli; Kweh e Ikhsan Fandi. Técnico: Tsutomu Ogura.

FICHA TÉCNICA

Tailândia x Singapura

Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Estádio Nacional Rajamangala, em Bangkok, Tailândia

Data/Horário: 11 de junho de 2024, 09h30