Sporting x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06/4) pelo Campeonato Português

Sporting x Benfica disputam hoje, sábado (06/04), a 28° rodada do Campeonato Português. O jogo começou às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Sporting x Benfica ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 4 e pelo Star+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Sporting lidera o Campeonato Português e acumula 23 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 78 gols marcados e 26 gols sofridos. O time está invicto há 13 rodadas da competição.

Benfica é o vice-líder com 21 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 61 gols marcados e 22 gols sofridos. A equipe passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Na última terça-feira (02/04), Sporting e Benfica empataram por 2 a 2 na final da Taça de Portugal

Até o fim dessa edição, Sporting estava vencendo Benfica por 1 a 0.

Sporting x Benfica: prováveis escalações

Sporting: Israel; St. Juste, Coates, Gonçalo Inácio; Geny, Hjulmand, Morita, Matheus Reis; Trincão, Pedro Gonçalves; Gyökeres. Técnico: Rúben Amorim.

Benfica: Trubin; Aursnes, Otamendi, António Silva, Bah; Neves, Florentino; David Neres, Rafa, Di María; Tengstedt. Técnico: Roger Schmidt.

FICHA TÉCNICA

Sporting x Benfica

Campeonato Português

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal

Data/Horário: 06 de abril de 2024, 16h30