Sporting x Atalanta: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (06/03) pela Liga Europa

Sporting x Atalanta disputam hoje, quarta-feira (06/03), a ida das oitavas de final da Europa League. O jogo será realizado às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e o horário:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Sporting x Atalanta ao vivo?

A partida entre Sporting x Atalanta​​​ pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pelo Star+, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Sporting x Atalanta chegam para o jogo?

Na fase de grupos, Sporting foi o vice-líder do Grupo D com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Em seguida, Sporting o time Young Boys com uma vitória de 3 a 1 e um empate de 1 a 1.

Já Atalanta liderou invicta o Grupo D e acumulou 4 vitórias e 2 empates. Pelo seu desempenho, a equipe não disputou os playoffs do dia 22 de fevereiro.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Sporting x Atalanta: prováveis escalações

Atalanta: Juan Musso; Giorgio Scalvini, Berat Djimsiti e Sead Kolasinac; Hans Hateboer, Mario Pasalic, Éderson e Mitchel Bakker; Teun Koopmeiners; De Ketelaere e Ademola Lookman. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Sporting: Franco Israel; Ousmane Diomande, Sebastián Coates e Matheus Reis; Geny Catamo, Morten Hjulmand, Hidemasa Morita e Nuno Santos; Marcus Edwards, Pedro Gonçalves e Viktor Gyokeres. Técnico: Rúben Amorim.

FICHA TÉCNICA

Sporting x Atalanta

Liga Europa

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal

Data/Horário: 06 de março de 2024, 14h45