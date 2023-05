Sporting Cristal x River Plate: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (25) pela Libertadores

As equipes Sporting Cristal x River Plate disputam nesta quinta-feira (25/05) a fase de grupos da Copa Libertadores da América. O jogo tem início às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sporting Cristal x River Plate ao vivo?

A partida Sporting Cristal x River Plate pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Paramount+, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como Sporting Cristal x River Plate chegam para o jogo?

Sporting Cristal já passou por uma derrota de 3 a 1 para Fluminense, outra de 4 a 2 para River Plate e uma vitória de 1 a 0 sobre The Strongest. Além de sua vitória contra Sporting Cristal, River Plate acumulou uma derrota de 3 a 1 para The Strongest e outra de 5 a 1 para Fluminense.

Prováveis escalações

Sporting: Solis; Lora, Chavez, Ignacio e Lutiger; Castillo, Pretell e Yotún; Grimaldo, Brenner e Hohberg. Técnico: Tiago Nunes.

River Plate: Armani; Casco, Pirez, Paulo Diaz e Enzo Diaz; De La Cruz, Perez, Barco e Nacho; Rondon e Beltrán. Técnico: Martin Demichelis.

FICHA TÉCNICA

Sporting Cristal x River Plate

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima

Data/Horário: 25 de maio de 2023, 21h