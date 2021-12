Sorteio define as chaves da Copa do Nordeste 2022; confira

Estão definidas as chaves da Copa do Nordeste 2022. Nesta segunda-feira, em sorteio realizado na CBF, as equipes conheceram seus adversários.

Assim como na última edição, 16 clubes foram divididos em dois grupos. Na primeira fase, os oito times de cada grupo enfrentam os rivais da outra chave. Os quatro melhores avançam para o mata-mata.



Por falar na Segunda Fase da competição, os duelos de quartas e semifinais serão decididos em jogo único. Na final, o campeão será definido em confrontos de ida e volta. O torneio será iniciado no dia 22 de janeiro.



Clássicos



Na fase de grupos, duelo como Fortaleza x Ceará, CRB x CSA e Sport x Náutico estão garantidos.



Confira cada chave:



Grupo A: Fortaleza, Sport, CSA, Sampaio Corrêa, Campinense, Globo-RN, Atlético de Alagoinhas e Sergipe



Grupo B: Bahia, Ceará, Náutico, CRB, Botafogo-PB, Altos-PI, Floresta-CE e Souza-PB