Sonho do pai, polêmica em vídeo e mais: 'caso' envolvendo Marinho e Flamengo é antigo

Flertar é o primeiro passo para que uma relação seja concretizada. E é assim que Flamengo e Marinho vivem, com menor ou maior intensidade de algum dos lados e em momentos diferentes. Desta vez, ambos têm o interesse no acerto imediato, mas o Santos impôs condições que têm dificultado a transação, embora haja otimismo do lado carioca por um final feliz. Relembre episódios do "caso" antigo entre clube e atacante.

'IREI NA HORA'



A primeira sinalização do interesse partiu de Marinho, que tornou pública a sua vontade ao se oferecer para jogar no Fla em um vídeo publicado em dezembro de 2018, quando estava de férias entre uma temporada e outra pelo Grêmio.



"Fala, rapaziada! Tem que agitar para eu chegar lá (no Flamengo). Pode ir ao Grêmio pedir um empréstimo que irei na hora".



Entretanto, de acordo com o atleta, as imagens tinham um destinatário apenas: o primo de um amigo. O material o levou a pedir desculpas e a dizer que não "faltou com respeito" ao Tricolor.



A passagem pelo Grêmio não foi marcante. Já no Santos, onde está desde 2019, viveu ótimos momentos, como na campanha vice-campeã na Libertadores do ano retrasado. Antes de ser o destaque do torneio, viu a torcida do Fla fazer barulho por sua contratação, com direito à invasão nas redes sociais, sobretudo quando o time não vinha se encaixando após a saída de Jorge Jesus.



O Santos, na ocasião, reforçou que só venderia Marinho por 15 milhões de euros. E o Flamengo, mesmo emperrado quanto aos valores desde então, sabe que um fator deve ser determinante para que a paquera vire casamento: o lado torcedor da família do jogador de 31 anos, natural de Penedo, Alagoas.

SONHO DO PAI



Por mais de uma vez, já vinculado ao Peixe, Marinho externou que o sonho de seu pai, Zé Carlos Costa, é vê-lo jogar com a camisa do Flamengo.



"Eu fui lançado no Fluminense, pelo Renato Gaúcho. O sonho do meu pai era me ver vestindo a camisa do Flamengo, o sonho do meu pai… Não sei, talvez se eu conseguisse realizar o sonho do meu pai, né?", admitiu Marinho, Em entrevista ao canal "Desimpedidos".



ADOÇÃO NO MARACA E CORO DE ZICO



Antes de tudo citado acima, Zico "abriu os trabalhos" e fez coro pela contratação de Marinho, sendo que o mesmo ainda nem sequer tinha falado sobre o sonho de seu pai ou o Flamengo ter feito oferta.



Logo após a 13º edição do Jogo das Estrelas, em dezembro de 2016, quando Marinho estava prestes a rumar ao futebol chinês, o Galinho de Quintino aproveitou que Marinho foi "adotado" no Maracanã e brilhou ao lado de Neymar na partida beneficente para "cobrar" a então diretoria do Fla:



"A gente colocou no mesmo time dois jogadores que a torcida do Flamengo provou que quer ver eles no Flamengo. Alô, presidente Bandeira! Neymar e Marinho estão aí né?", brincou Zico.



OTIMISMO POR ACERTO



O Flamengo está otimista por um acerto breve, tanto que, através de Marcos Braz, vice-presidente de futebol, foi na contramão de estratégias costumeiras e confirmou a negociação em curso, o que é uma forma de pressionar o Santos, que considera o valor na casa de R$ 8 milhões (propostos) baixo e pede mais.



O interesse Marinho deve acelerar a transferência para o Flamengo, que concretizou a saída de Michael nesta quinta-feira. A ver o próximo status de relacionamento entre o Rubro-Negro e o atacante.