Sócios rejeitam 'Fatal Model Vitória', mas aprovam negociação para naming rights do Barradão

Os sócios do Vitória rejeitaram a mudança de nome do clube "Fatal Model Vitória", mesmo com a proposta de R$ 200 milhões feita pelo site de acompanhantes. Ao todo, mais de 15 mil torcedores votaram, e 86,69% vetaram a negociação.

Apesar da negativa, os torcedores do Vitória aprovaram, com 73,42% de aprovação, que o clube negocie a venda dos naming rights do Barradão para a "Fatal Model". O site de acompanhantes se mostrou disposto a pagar R$ 100 milhões para integrar o nome do estádio. A mudança ainda não está confirmada, já que o clube baiano ainda precisa se acertar com a empresa.

"A partir de 2024 negociaremos juntos para chegar no melhor para o futuro do clube. Como numa boa conversa, escutamos tudo o que vocês tinham a dizer e estamos aqui para afirmar o nosso respeito pela opinião dos torcedores rubro-negros", disse o Vitória em suas redes sociais.

Um ponto importante é que as duas propostas não eram cumulativas. Assim, se o clube aceitasse mudar o seu nome por R$ 200 milhões, a Fatal Model não iria destinar outros R$ 100 milhões pelo naming rights do Barradão.

Vale lembrar que o processo de troca do nome do Vitória não era simples, e envolveria uma série de etapas. Mesmo que a maioria dos votos fossem a favor da alteração para 'Fatal Model Vitória', ainda seria preciso debate no Conselho Deliberativo, além de votação em Assembleia Geral Extraordinária (AGE).