Slavia Praha x Roma: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (09/11) pela Liga Europa

futebol

Paysandu na Curuzu? Após título do rival em casa, clube peruano apaga refletores; vídeo

Após o Universitário vencer o Alianza Lima e conquistar o Campeonato Peruano, os refletores do Estádio do Alianza Lima foram apagados. Caso lembra o ocorrido na Curuzu, em Belém, quando o Remo conquistou o título do Parazão diante do Paysandu