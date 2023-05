Sevilla x Espanyol: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (04/05) pela La Liga

As equipes Sevilla x Espanyol disputam nesta quinta-feira (04/05) a pela 33° rodada do Campeonato Espanhol, La Liga. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, Espanha. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sevilla x Espanyol ao vivo?

A partida Sevilla x Espanyol pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 3 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como Sevilla x Espanyol chegam para o jogo?

Sevilla está em 11° lugar em La Liga e soma 11 vitórias, 8 empates e 13 derrotas. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Espanyol é o vice-lanterna da competição com 7 vitórias, 10 empates e 14 derrotas. Nas últimas rodadas, o time somou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Prováveis escalações

Sevilla: Dmitrovic; Montiel, Badé, Gudelj e Acuña; Fernando e Gueye; Ocampos, Papu Gómez e Bryan Gil; En-Nesyri. Técnico: José Luis Mendilibar.

Espanyol: Pacheco; Óscar Gil, Calero, Sergi Gómez, Cabrera e Pedrosa; Nico Melamed, Denis Suarez e Sergi Darder; Joselu e Javi Puado. Técnico: Luis Garcia.

FICHA TÉCNICA

Sevilla x Espanyol

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, Espanha

Data/Horário: 04 de maio de 2023, 14h30