Série D: Veraldo, destaque do Águia no Parazão, acerta contrato com o Paragominas

O Paragominas acertou com Veraldo, que disputou o Campeonato Paraense pelo Águia de Marabá. Ele estás sendo aguardado pela comissão técnica para exames e iniciar os trabalhos no Jacaré.

O atacante chega para o lugar deixado por Dé, seu companheiro do Azulão, que teve nome divulgado pelo clube como reforço e acabou desistindo de viajar para Paragominas.

Veraldo de Jesus, 21 anos, é jogador rodado e já disputou a Série D pelo Floresta-CE.

O Jacaré entrou no páreo para ter no elenco o meia Lukinha, destaque no Parazão pela Tuna Luso. O jogador também está nas pretensões do Paysandu. De acordo com uma fonte do Jacaré, houve um contato preliminar com o camisa 10 da lusa paraense.

Amistoso

O Jacaré estreia no Campeonato Brasileiro no dia 5 de junho contra o Guarany de Sobral, jogo marcado para às 15h na cidade cearense de Sobral. Já neste domingo (30) o Jacaré faz amistoso contra a seleção de Irituia.

O técnico Matheus Lima ainda não está com time definido, pois vive na expectativa da chegada de novos jogadores.