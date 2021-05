Série D: Meio-campista, recuperado da lesão no braço, treina forte para estrear bem pelo Castanhal

O meia Alexandre Santana, do Castanhal, na reta final do Parazão enfrentou problemas de lesão. Após o fim do campeonato iniciou o trabalho de recuperação.

Já na semana passada voltou aos treinos com força total para uma boa estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. O Castanhal começa a competição nacional jogando no Modelão, dia 6, às 15h diante do Galvez-AC, o famoso Imperador do Norte.

“Estou recuperado da lesão. Foi uma semana importante para mim. Fiz todo tratamento da lesão no braço e pude trabalhar normalmente. Agora é buscar meu melhor condicionamento físico e técnico para ter uma boa estreia no campeonato”, avaliou.

Na expectativa do grande jogo com os acreanos, o meia exalta sua experiência na Série D para ajudar sua equipe em busca do acesso. “Já tive experiência de dois campeonato, então, é uma competição muito difícil e as vezes vale mais a condição física de que a técnica em campo. É saber fazer vantagem nos jogos de dentro de casa e pontuar fora. Não podemos desperdiçar as oportunidades em nosso campo. É jogar com muita vontade”, aponta.

Alexandre Santana 29 anos teve uma temporada internacional antes de ingressar no Japiim. Ano passado jogou pelo Gudja United, Malta, além do Treze da Paraíba.