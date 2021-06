Série D: Goleiro Axel Lopes do Castanhal tem cisma com o Galvez-AC

O goleiro Alex Lopes conhece bem o time do Galvez-AC, o primeiro adversário do Castanhal na Série D, grupo 1, Na edição de 2020 atuando pelo Bragantino o número um do Japiim encarou duas vezes o Imperador. Ganhou em casa e perdeu fora.

“Se trata de uma equipe bem qualificada, mesmo não possuindo o mesmo elenco do ano passado, mas é um adversário bastante temido. Mas temos de ir para o fazer o dever de casa. Tenho uma cisma com ele [Galvez]”, avalia.

Lopes diz que o Castanhal se reforçou com jogadores importantes para tornar o grupo mais forte. “São ‘peças’ pontuais que chegam para repor o time. O clube perdeu o Gui Campana, porém trouxe o Túlio, excelente meio-campista. O castanhal acertou nas contratações”, revelou.

Naquelas expectativa de estreia, conta que o nervosismo aumenta a cada dia. “A gente fica tenso, pesando no jogo. Depois da rola tudo fica bem, pois ficamos focada na partida. A gente vem trabalhando muito e num grande envolvimento para chegar na hora se entregar totalmente na partida para dar o melhor”, fala, Axel Lopes quer marcar seu nome na história do clube aurinegro.

O gaúcho de 28 anos, com 1,90m de altura, vai para sua quarta temporada no futebol paraense. Começou em 2018 pela Tuna, depois seguiu para o Bragantino [2019/2020] e agora no Castanhal.