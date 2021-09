Série D define os 16 classificados para as oitavas de final; confira os confrontos

A Série D do Brasileiro encerrou a segunda fase na tarde desta segunda-feira (20). Ao todo 16 clubes conquistaram a classificação para as oitavas de final da competição e o Pará será representado pelo Paragominas, que conseguiu passar pelo São Raimundo-RR, com duas vitórias, diferente do Castanhal, que perdeu os dois jogos para o Moto Club-MA e deu adeus ao campeonato.

Na próxima fase o Jacaré do Norte já conhece o seu adversário. O clube paraense vai encarar o Atlético-CE, com o primeiro jogo ocorrendo no Ceará (CE), ainda sem data e horários definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Clubes tradicionais ainda lutam pelo acesso para a Série C do Brasileiro em 2022, como Campinense-PB, Caxias-RS, América-RN, ABC-RN e Joinville-SC, além do Moto Club-MA.

Confira os confrontos da próxima fase

América-RN x Moto Club-MA

4 de Julho-PI x ABC-RN

Campinense-PB x Guarany de Sobral-CE

Atlético-CE x Paragominas

Cianorte-PR x Aparecidense-GO

Caxias-RS x União-MT

Esportivo-RS x Ferroviária-CE

Uberlândia-MG x Joinville-RS