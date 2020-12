Sem renovação, Ribamar não treina e deixa o Vasco; confira nota do clube

O ataque do Vasco tem menos uma opção. O centroavante Ribamar teve definida a não renovação com o clube e retornará ao Pyramidis, do Egito. A informação foi publicada inicialmente pela Rádio Tupi. O vínculo de empréstimo, iniciado no ano passado, termina no dia 31 deste mês.

Ribamar nem foi ao CT do Almirante nesta terça-feira, quando o elenco se reapresentou após a vitória sobre o Santos. Ele foi reserva na ocasião, quando o também centroavante Tiago Reis foi quem substituiu Cano.

O LANCE! já havia revelado que havia interesse de clubes da Série B no jogador. Ribamar sempre contou com pouca aceitação da torcida, desde o início de sua passagem por São Januário. Mais recentemente, ficou marcado pelas oportunidades que desperdiçou diante do Defensa y Justicia (ARG), pela Copa Sul-Americana.

Sem Ribamar, o Vasco terá Cano e Tiago Reis como centroavantes já utilizados na função até o final do Campeonato Brasileiro, em fevereiro. Ygor Catatau ainda não atuou no comando de ataque pelo Cruz-Maltino.

Diferente de Ribamar, Marcelo Alves e Ygor Catatau tiveram seus empréstimos renovados pelo Cruz-Maltino. O zagueiro e o atacante renovaram contrato até o fim do Campeonato Brasileiro de 2020.

Confira a nota oficial do clube:"Em relação aos contratos que terminam neste fim de ano, o Club de Regatas Vasco da Gama atualiza a situação de alguns atletas. O zagueiro Marcelo Alves e o atacante Ygor Catatau tiveram seus empréstimos estendidos até o final do Campeonato Brasileiro. Já o atacante Ribamar não terá o seu contrato renovado."