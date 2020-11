Sem lesão, Isla treina com restante do grupo do Flamengo; Rodrigo Caio e Pedro fazem trabalho de transição

O treinamento do Flamengo, nesta sexta-feira, contou com um reforço importante. Após desfalcar o Rubro-Negro diante do Racing, na última terça-feira, o lateral Mauricio Isla não teve lesão constatada e participou da atividade com o restante do elenco, no Ninho do Urubu. Apenas com um edema na coxa esquerda, o chileno tem boas chances de voltar ao time para a partida de volta das oitavas de final da Libertadores.

Outros desfalques do Flamengo contra o Racing, Pedro e Rodrigo Caio também foram a campo, mas realizaram atividades à parte do grupo. Ambos seguem no trabalho de transição e de recondicionamento físico, após se recuperarem de lesões.

Já liberado pelo departamento médico, o atacante tem mais chances de estar à disposição do técnico Rogério Ceni na próxima terça-feira. A volta do zagueiro, por sua vez, é tratada com mais cautela pelo médico Marcio Tannure, mas sua presença diante do Racing não está descartada.

- Existe chances (de jogar). Vamos fazer todo esforço para que ele esteja em campo. É muito bom que se ressalte que são lesões diferentes. Ele foi para a Seleção e voltou com lesão. Nós tratamos. Quando já estava voltando, por questão de fatalidade, teve outra lesão. Mas uma não tem nada a ver com a outra. E estamos tratando - disse o médico Marcio Tannure, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Sem compromisso pelo Brasileirão, o fim de semana será de atividades no Ninho do Urubu para o elenco do Flamengo. Tanto no sábado quanto no domingo, o grupo treinará pela parte da manhã. Na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), o clube enfrenta o Racing, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na ida, empate em 1 a 1 na Argentina.