Segundinha: confira os jogos desta quarta rodada da Série B1 do Parazão

A quarta rodada da Segundinha do Parazão, o Campeonato Paraense Série B1, começa neste sábado (26). São oito partidas pela penúltima rodada da competição, instigando uma expectativa de confrontos eletrizantes e reviravoltas no quadro da competição. Com a proximidade do desfecho da primeira fase, os duelos ganham ainda mais importância.

O sábado reserva partidas pelo Grupo A da Segundinha. O Campo 1 do CEJU será o cenário para o embate entre Paraense (um ponto) e Paragominas (três pontos), programado para as 9h30. Enquanto isso, no Campo 2, Santa Rosa (quatro pontos) e Tiradentes (um ponto) entrarão em campo no mesmo horário. O líder, Capitão Poço (sete pontos), folga nessa rodada.

Já no domingo (27), no Abreuzão, Izabelense e Fonte Nova se enfrentarão às 9h30. Simultaneamente, no Ninho do Japiim, Santos e Esmac medirão forças pelo mesmo Grupo B. A Esmac, que não joga nesta rodada, lidera com cinco pontos, seguida por Izabelense (quatro), Sport Belém (três), Santos (três) e Fonte Nova (um).

O Grupo D também terá sua dose de ação no domingo, com o confronto entre Canaã (quatro pontos) e Atlético Paraense (dois pontos) marcado para o Estádio Benezão, às 9h30. Mais tarde, o cenário mudará para o Zinho Oliveira, onde Gavião (um ponto) e Carajás (dois pontos) se enfrentarão às 15h, prometendo uma tarde repleta de tensão e rivalidade. O líder, Parauapebas (cinco pontos), está de folga.

E para encerrar o ciclo de partidas da quarta rodada, o Grupo C. Também no domingo (27), às 15h30, no Panterão, o São Raimundo (zero pontos) recebe o Amazônia Independente (dois pontos). Já na quarta-feira (30), a atenção se voltará para o CEJU, onde União Paraense (zero pontos) e Pinheirense (sete pontos) se encontrarão às 15h30 pelo Grupo C.