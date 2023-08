Parauapebas vence o Carajás e assume a liderança do grupo D da Segundinha; veja

No jogo que encerrou a rodada de quinta-feira (24) da Segundinha do Parazão, o Parauapebas venceu o Carajás por 3 a 1, no Estádio Rosenão. Com o resultado, o Pebas consolidou sua posição no topo do Grupo D, acumulando agora um total de cinco pontos.

No primeiro tempo, foi o Carajás quem tomou a dianteira, com um gol marcado por Emerson. No entanto, a segunda etapa foi toda do Parauapebas, que empatou com um gol de Vinicius. A reviravolta foi completada por Ricardo, e, pouco depois, Thiago assegurou o resultado favorável para o Gigante de Aço.

Fim da terceira rodada

Uma partida encerra a terceira rodada da Segundinha. Nesta sexta-feira (25), o São Raimundo recebe o União Paraense, às 15h30, no Panterão.